"Трофеи из Киевщины": в столице задержали пьяного водителя с арсеналом оружия в машине

В Киеве задержан нетрезвый водитель с оружием.
В Киеве задержан нетрезвый водитель с арсеналом оружия в машине. Доза алкоголя в крови мужчины превышала разрешенную меру в 10,5 раз.
Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
"Киев, вечернее ДТП. Пьяный водитель. "Надул" на драгер 2,10 промилле – это мы и раньше встречали часто. Но прежде всего, имел с собой небольшой арсенал: 2 боевые гранаты и патроны", — рассказал он.
По словам задержанного, весь арсенал оружия он насобирал на деоккупированной территории Киевской области.
"Несмотря на все запреты трогать, перевозить и разбирать опасные находки. Куда и с какой целью виз, устанавливают следователи. Или для продажи, или для сувениров или трофеев, но имел потенциальную смертельную опасность. Ответственность за совершенное ДТП и нетрезвое состояние установит суд. А про опасные находки позаботится следствие", — подчеркнул Белошицкий.
Напомним, в Киеве будут судить охотников на иностранцев – среди них 18 женщин.
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