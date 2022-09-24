"Трофеи из Киевщины": в столице задержали пьяного водителя с арсеналом оружия в машине

В Киеве задержан нетрезвый водитель с арсеналом оружия в машине. Доза алкоголя в крови мужчины превышала разрешенную меру в 10,5 раз.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Киев, вечернее ДТП. Пьяный водитель. "Надул" на драгер 2,10 промилле – это мы и раньше встречали часто. Но прежде всего, имел с собой небольшой арсенал: 2 боевые гранаты и патроны", — рассказал он.

По словам задержанного, весь арсенал оружия он насобирал на деоккупированной территории Киевской области.

"Несмотря на все запреты трогать, перевозить и разбирать опасные находки. Куда и с какой целью виз, устанавливают следователи. Или для продажи, или для сувениров или трофеев, но имел потенциальную смертельную опасность. Ответственность за совершенное ДТП и нетрезвое состояние установит суд. А про опасные находки позаботится следствие", — подчеркнул Белошицкий.

Напомним, в Киеве будут судить охотников на иностранцев – среди них 18 женщин.

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