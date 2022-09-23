Причастных к зверствам в Киевской области может оказаться до 5 тысяч: как они пытали людей (фото)

В суд переданы обвинительные акты еще одной партии российских военнослужащих, которые издевались над жителями Бучи Киевской области. Бойцы объявлены в розыск.

Речь также идет о военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Расследованием установлено, что во время оккупации города Буча в течение марта 2022 года российские военные держали в заложниках гражданских людей, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия. Они не снабжали удерживаемых продуктами питания и водой", – говорится в заявлении.

Как выяснилось, оккупанты лишали людей возможности свободно передвигаться, ставили их на колени, завязывали глаза липкой лентой и тряпками, руки связывали пластиковыми хомутами. Потерпевшим угрожали убийством и целенаправленно стреляли в их направлении.

"С целью получения информации о расположении военнослужащих ВСУ и территориальной обороны, а в частном случае и беспричинно, мирным жителям наносили телесные повреждения. Людей избивали кулаками по телу, а также прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке. Кроме того, оккупанты грабили местное население, забирая личные вещи и бытовую технику. Обвиняемые объявлены в розыск", – проинформировали в Офисе генпрокурора.

В полиции Киевской области в комментарии ТСН.ua сообщили, что уже установлены и идентифицированы 5 тыс. российских военнослужащих, находившихся на территории региона после полномасштабного вторжения.

Напомним, по данным военного эксперта Олега Жданова, причастная к зверствам в Буче российская 64-я бригада потеряла в войне более 90% личного состава.

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