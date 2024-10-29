Беспилотники атаковали Киевскую область: что известно

В регионе хорошо отработала ПВО.
Ночью 29 октября российские оккупанты атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. В результате работы ПВО произошли падения обломков дронов.
Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
"Тревога продолжалась почти 7 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", — сообщил чиновник.
По его словам, попаданий на территории Киевщины не произошло. Также обошлось без пострадавших. Впрочем, в двух районах области произошло падение обломков сбитых БпЛА.
"В одном районе в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание травяного настила. Пожар уже ликвидирован. В другом — обломки дрона повредили дорожное полотно вблизи населенного пункта", — сообщил Кравченко.
Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали Киев дронами. В столице зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах.
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