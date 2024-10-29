В Киеве ночью раздался мощный взрыв: власти сообщили о работе ПВО

В столице и области объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

В Киеве в ночь на 29 октября раздался мощный взрыв после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Взрыв раздался около 04:30 ночи.

В КМВА сообщили, что в городе работают силы противовоздушной обороны.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – говорится в сообщении КМВА.

Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызове медиков Соломенского района Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам.

Кроме того, мы ранее информировали, что в поврежденной российским ударом многоэтажке в Харькове есть угроза обрушения.

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