Падение БпЛА в Киеве: количество пострадавших выросло до шести человек

Одного мужчину с ранениями ног госпитализировали.

В Киеве количество пострадавших в результате падения обломков беспилотника возле многоэтажки выросло до шести человек.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

"Шестеро пострадавших. Одного человека с серьезным ранением ног госпитализировали", — говорится в сообщении.

Ранее в ГСЧС заявляли, что на месте происшествия эвакуировали 15 человек, из которых четыре передали медикам. Одного мужчину с ранениями ног госпитализировали. Спасательные работы продолжаются.

В столичной полиции заявили, что в многоэтажке повреждены окна, произошло возгорание припаркованных автомобилей. К медикам за помощью обратились пять граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева в результате падения обломков вражеского беспилотника произошло возгорание в жилом доме.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 29 октября раздался мощный взрыв после объявления воздушной тревоги.

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