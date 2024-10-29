Россияне атаковали Киев дронами: в столице попадали обломки, есть пострадавшие (фото)

Обломки сбитых БпЛА рухнули в двух районах столицы.

В ночь на 29 октября российские военные атаковали Киев беспилотниками. В результате атаки дронов в столице зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В Соломенском районе на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части девяти этажного жилого дома. Возник пожар в магазине. Также загорелись три припаркованных автомобиля. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились пятеро пострадавших, один был госпитализирован.

В Святошинском районе обломки выбили стекла в трехэтажном административном здании. Информация о пострадавших не поступала.

Попко подчеркнул, что этой ночью была уже 18-я воздушная атака вооруженных сил РФ по Киеву с начала октября.

"Воздушную тревогу за ночь в Киеве объявляли дважды и суммарно она длилась более четырех часов. Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы по разным направлениям, но силами и средствами противовоздушной обороны были вовремя обнаружены и обезврежены", — сообщил руководитель КМВА.

Фото последствий

Последствия атаки в Киев 29 октября. / Фото: Управление ГСЧС Киева

Последствия атаки в Киев 29 октября. / Фото: Управление ГСЧС Киева

Последствия атаки в Киев 29 октября. / Фото: Управление ГСЧС Киева

Последствия атаки в Киев 29 октября. / Фото: Управление ГСЧС Киева

Последствия атаки в Киев 29 октября. / Фото: Киевская областная госадминистрация

Последствия атаки в Киев 29 октября. / Фото: Facebook / Киевская городская администрация

Как сообщалось, в Киеве ночью раздался мощный взрыв. В столице и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

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