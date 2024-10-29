Безпілотники атакували Київську область: що відомо

У регіоні добре відпрацювала ППО.

Вночі 29 жовтня російські окупанти атакував Київську область за допомогою безпілотників. Внаслідок роботи ППО сталися падіння уламків дронів.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Тривога тривала майже 7 годин. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", - повідомив чиновник.

З його слів, влучань на території Київщини не сталося. Також минулося без постраждалих. Втім, в двох районах області сталися падіння уламків збитих БпЛА.

"В одному районі внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежу вже ліквідували. В іншому - уламки дрона пошкодили дорожнє полотно поблизу населеного пункту", - повідомив Кравченко.

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни атакували Київ дронами. У столиці зафіксовано падіння уламків а Солом'янському та Святошинському районах.

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