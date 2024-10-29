На Киевщине силы ПВО работают по вражеским БпЛА — КОВА

В Киевской области силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам, зафиксированным в пределах области.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Кроме того, местные жители призывают находиться в безопасных местах.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия ударила по инфраструктуре Сум и Конотопа.

Кроме того, мы ранее информировали, что в поврежденной российским ударом многоэтажке в Харькове есть угроза обрушения.

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