На Киевщине силы ПВО работают по вражеским БпЛА — КОВА

В области объявлена воздушная тревога.
В Киевской области силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам, зафиксированным в пределах области.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.
Кроме того, местные жители призывают находиться в безопасных местах.
Напомним, ранее сообщалось, что российская армия ударила по инфраструктуре Сум и Конотопа.
Кроме того, мы ранее информировали, что в поврежденной российским ударом многоэтажке в Харькове есть угроза обрушения.
Читайте также:
- Целое утро в Хмельнитчине раздавались взрывы: что известно об атаке РФ
- В Сумах произошел взрыв в многоэтажке: что известно (фото)
- Враг попал в 9-этажку в Харькове: там загорелся и есть разрушение — Терехов