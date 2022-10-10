У центрі Києва пролунало кілька вибухів: є загиблі та поранені (відео)

У столиці після оголошення масштабної повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

Зранку 10 жовтня у Шевченківському районі Києва пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - написав він у себе в Телеграм.

У результаті російської ракетної атаки є загиблі та поранені, повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДСНС.

За словами очевидців, на місці прильоту горять цивільні автомобілі посеред дороги.

Зазначимо, що вибухи в столиці пролунали після оголошення масштабної тривоги майже по всій Україні, яка триває. Залишайтеся в укриттях!

Майже одночасно з Києвом 10 жовтня вибухи пролунали у Дніпрі. Після цього над містом піднявся стовп диму. Ймовірно, російська армія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Є масштабні руйнування.

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