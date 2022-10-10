В центре Киева раздалось несколько взрывов: есть погибшие и раненые (видео)

В столице после объявления масштабной воздушной тревоги раздалось несколько взрывов.
Утром 10 октября в Шевченковском районе Киева прогремели несколько взрывов.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал он у себя в Телеграм.
В результате российской ракетной атаки есть погибшие и раненые, сообщает "Суспільне" со ссылкой на ГСЧС.
По словам очевидцев, на месте прилета горят гражданские автомобили посреди дороги.
Отметим, что взрывы в столице прозвучали после объявления масштабной тревоги почти по всей Украине, которая продолжается. Оставайтесь в укрытиях!
Почти одновременно с Киевом 10 октября взрывы прогремели в Днепре. После этого над городом поднялся столб дыма. Вероятно, российская армия нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Есть масштабные разрушения.
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