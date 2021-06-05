Ринок "Столичний" під Києвом відновив роботу: відео

У найближчих планах - повноцінне відновлення роботи павільйону "Сири-ковбаси" та добудова павільйону "Квіти".

Ринок "Столичний" відновив роботу. Вхідні ворота працюють, а охорона пропускає торговців та покупців.

Як відомо, два дні тому озброєнні люди намагалися перешкодити роботі ринку та забарикадувалася в адміністративному приміщенні павільйону ринку А2.

Про це йдеться у сюжеті "Апостроф TV".

Комерційний директор ринку "Столичний" В’ячеслав Забєлін заявив, що наразі роботу ринку відновлено, і він працює у звичайному режимі.

У найближчих планах ринку - повноцінне відновлення роботи павільйону "Сири-ковбаси", добудова павільйону "Квіти", а також введення в дію митного терміналу.

"Сьогодні роботу ринку вже повністю відновлено. В обмеженому режимі працює лише павільйон "Овочі-фрукти". У найближчих планах - відбудова павільйону "Сири-ковбаси", це близько 5 тисяч квадратних метрів додаткових професійних торгових площ. Також на порядку денному добудова квіткового павільйону площею 6 тисяч квадратних метрів. Окрім того, планується розширення торгових місць для селян. Також в стратегічних планах запуск митного терміналу. Запрошуємо фермерів до співпраці", - розказав комерційний директор ринку.

Нагадаємо, у результаті конфлікту на ринку "Столичний" під Києвом постраждали правоохоронці. Поліція відкрила два кримінальних провадження.

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