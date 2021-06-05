Дим та сморід: у Київській області спалахнуло сміттєзвалище (фото, відео)

Пожежу вже локалізовано, наразі триває ліквідація загоряння.
У селищі Велика Каратуль, Переяславської міської громади, що у Київській області, спалахнуло сміттєзвалище. Дим та сморід оповив довколишні будівлі.
Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє пресслужба ДСНС.
Як розповідають рятувальники, повідомлення про загорання надійшло 4 червня о 14:50.
"До місця виклику було направлено черговий караул 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав та Студениківська МПО. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить сміття", - розповіли в ДСНС.
Пожежу було локалізовано того ж дня о 18:31, наразі триває ліквідація загоряння.
Нагадаємо, 5 червня у Київській області згорів двоповерховий будинок, у вогні загинув 13-річний хлопчик.