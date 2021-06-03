Підривали петарди і жбурляли димові пакети: на ринку у Києві спалахнув конфлікт (фото, відео)

На місце інциденту приїхали спецпризначенці.

На ринку "Столичний" в Києві зранку 3 червня сталися сутички із застосування димових пакетів та петард. Конфлікт виник на ґрунті з'ясування прав власності. Інформації про потерпілих наразі немає.

Про це повідомляють у поліції.

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Там розповіли, що сьогодні вранці їм надійшли звернення громадян щодо порушення порядку на території ринку "Столичний". На місце інциденту приїхали наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та спецпризначенці, яким вдалося запобігти фізичному протистоянню між сторонами конфлікту. Потерпілих наразі немає.

Правоохоронці кажуть, що діям учасників інциденту найближчим часом буде надано правову оцінку та ухвалено рішення щодо притягнення їх до відповідальності. Поліція залишається на ринку і контролює наразі ситуацію.

Нагадаємо, 24 травня на території ринку "Столичний" у Києві лунали вибухи, невідомі особи провокували конфлікт.

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