Стрілянина у центрі Києва на Бесарабці: з’явились подробиці інциденту

Бесарабска площа / © Вечірній Київ

Реклама

У Києві в ніч проти 21 грудня сталася сутичка між двома компаніями поблизу Бессарабської площі, конфлікт переріс у бійку зі стріляниною.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

«Вчора близько опівночі між двома компаніями виникла суперечка, яка переросла у сутичку на вулиці поблизу Бессарабської площі. Поліцейські встановили двох активних учасників конфлікту, із ними наразі працюють слідчі. Встановлюються інші учасники інциденту, усі обставини та факт стрілянини», — йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Реклама

За даними правоохоронців, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Слідчі продовжують роботу для встановлення всіх учасників конфлікту та з’ясування обставин інциденту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на вулиці Архітектора Вербицького пролунали постріли.