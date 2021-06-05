"Не там припаркувався": вулицями Києва провезли літак (відео)

Літак везли Повітрофлотським проспектом, що веде до аеропорту "Київ".

Літак в супроводі спецтехніки проїхав вулицями Києва у ніч проти суботи, 5 червня. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Telegram.

Літак провезли Повітрофлотським проспектом, що веде до аеропорту "Київ".

"У Києві на Повітрофлотському проспекті везуть літак", – ідеться у підписі до відео.

У коментарях під відео дописувачі жартують, що літак напевно не там припаркувався, тож тепер його евакуюють.

Нагадаємо, у центрі Києва сьогодні, 5 травня, перекривали рух транспорту через "Всеукраїнський велодень".

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