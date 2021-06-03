Конфлікт на ринку "Столичний" під Києвом: постраждали поліцейські

Вже відкрито два кримінальних провадження.

У результаті конфлікту на ринку "Столичний" під Києвом постраждали правоохоронці. Поліція відкрила два кримінальних провадження.

Про це йдеться у коментарі начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, пише "РБК-Україна".

За словами Нєбитова, зранку до поліції почали надходити повідомлення про конфлікт на ринку "Столичний", однак наразі там жодних конфліктів не відбувається.

"Ми не допустили нанесення тілесних ушкоджень, але маємо факт постраждалих трьох працівників поліції. За даним фактом ми відкрили два кримінальних провадження за хуліганство та посягання на працівника поліції", - сказав він.

Нєбитов наголосив, що винні у травмуванні поліцейських будуть притягнуті до відповідальності.

"Ситуація була складна. З одного та другого боку були залучені охоронні фірми, тому ми запросили допомоги спецпризначенців з Києва. Коли вони прибули, відбулися певні непорозуміння, але кваліфікацію вже нададуть слідчі", - додав він.

Начальник поліції Київщини додав, що всі учасники конфлікту встановлені та перебувають на місці події.

Наразі сторони намагаються залагодити конфлікт мирно, але поліція залишається на ринку для забезпечення публічної безпеки.

"Якщо у сторін виникне бажання вчинити якісь умисні дії, то вони будуть обов'язково притягнуті до відповідальності", - наголосив Нєбитов.

Нагадаємо, на ринку "Столичний" в Києві зранку 3 червня сталися сутички із застосування димових пакетів та петард. Конфлікт виник на ґрунті з'ясування прав власності.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання