У Києві в парку Шевченка протягом двох місяців безкоштовно показиватимуть кіно просто неба

Цей проєкт ставить за мету промоцію українського кіно серед українського глядача та показує українські картини останніх років.

У Києві 25 червня відкриється унікальний для Києва кінотеатр у серці столиці. "Кіновернісаж просто неба" — влаштують біля пам’ятника Тарасу Шевченку, де показуватимуть українське кіно.

Про це пише "Вечірній Київ".

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За рік проєкт став важливою частиною культурного життя міста Києва, на який глядачі очікують з нетерпінням. До того ж цього року готують спеціальну програму до Дня Незалежності.

"Цей проєкт ставить за мету промоцію українського кіно серед українського глядача та показує українські картини останніх років. Часто картини представляють зірки та ключові персони української сучасної історії", — розповідають організатори.

Так, у 2020 році гостями стали Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв, Дзідзьо та інші.

Захід відбудеться вже вдруге за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Майданчик працюватиме щодня від 25 червня до 25 серпня.

Вхід на всі покази безкоштовний.

Нагадаємо, у Києві на вихідних змінили організацію вакцинації записаних у чергу в "Дії".

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