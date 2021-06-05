У Києві охоронець ТРЦ торгував вогнепальною зброєю, патронами та вибухівкою (фото)

Оперативний покупець придбав у чоловіка пістолети "ПМ", "Наган", а також понад 70 боєприпасів до них та вибухівку суму $1800.

У Києві охоронець одного зі столичних ТРЦ незаконно реалізовував вогнепальну зброю, патрони та вибухову речовину. 59-річному чоловіку допомагав його 54-річний спільник.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Під час проведення контролю за вчиненням злочину оперативний покупець придбав у чоловіка дві одиниці вогнепальної зброї – пістолет "ПМ" та пістолет "Наган", а також понад 70 боєприпасів до них та вибухову речовину на загальну суму 1800 доларів США.

Під час чергової реалізації "товару" зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Надалі під час проведення обшуків за місцем мешкання затриманого, а також його спільника, правоохоронці вилучили ще понад 100 бойових припасів до вогнепальної зброї та гранатомету.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікам про підозру та обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві на Подолі у чоловіка вилучили автомат Калашникова та 750 набоїв.

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