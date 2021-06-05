Рынок "Столичный" под Киевом возобновил работу: видео

В ближайших планах — полноценное возобновление работы павильона "Сыры-колбасы" и достройка павильона "Цветы".

Рынок "Столичный" возобновил работу. Входные ворота работают, а охрана пропускает торговцев и покупателей.

Как известно, два дня назад вооруженные люди пытались помешать работе рынка и забаррикадировался в административном здании павильона рынка А2.

Об этом говорится в сюжете "Апостроф TV".

Коммерческий директор рынка "Столичный" Вячеслав Забелин заявил, что сейчас работа рынка восстановлена, и он работает в обычном режиме.

В ближайших планах рынка — полноценное возобновление работы павильона "Сыры-колбасы", достройка павильона "Цветы", а также введение в действие таможенного терминала.

"Сегодня работа рынка уже полностью восстановлена. В ограниченном режиме работает только павильон "Овощи-фрукты". В ближайших планах — восстановление павильона "Сыры-колбасы", это около 5 тысяч квадратных метров дополнительных профессиональных торговых площадей. Также на повестке дня достройка цветочного павильона площадью 6 тысяч квадратних метров. Кроме того, планируется расширение торговых мест для селян. Также в стратегических планах запуск таможенного терминала. Приглашаем фермеров к сотрудничеству ", — рассказал коммерческий директор рынка.

Напомним, в результате конфликта на рынке "Столичный" под Киевом пострадали стражи порядка. Полиция открыла два уголовных производства.

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