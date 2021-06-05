Дым и вонь: в Киевской области вспыхнула свалка (фото, видео)

Пожар уже локализован, сейчас идет ликвидация возгорания.

В поселке Большая Каратуль, Переяславской городской общины, в Киевской области, вспыхнула свалка. Дым и запах окутал близлежащие здания.

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Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как рассказывают спасатели, сообщение о возгорании поступило 4 июня в 14:50.

"К месту вызова были направлены дежурный караул 27-й Государственной пожарно-спасательной части г. Переяслав и Студеникивская МПО. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит мусор", — рассказали в ГСЧС.

Пожар был локализован в тот же день в 18:31, сейчас идет ликвидация возгорания.

Напомним, 5 июня в Киевской области сгорел двухэтажный дом, в огне погиб 13-летний мальчик.

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