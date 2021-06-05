В Киеве охранник ТРЦ торговал огнестрельным оружием, патронами и взрывчаткой (фото)

Оперативный покупатель приобрел у мужчины пистолета "ПМ", "Наган", а также более 70 боеприпасов к ним и взрывчатку сумму $ 1800.

В Киеве охранник одного из столичных ТРЦ незаконно реализовывал огнестрельное оружие, патроны и взрывчатое вещество. 59-летнему мужчине помогал его 54-летний сообщник.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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При проведении контроля за совершением преступления оперативный покупатель приобрел у мужчины две единицы огнестрельного оружия — пистолет "ПМ" и пистолет "Наган", а также более 70 боеприпасов к ним и взрывчатое вещество на общую сумму 1800 долларов США.

Во время очередной реализации "товара" злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В дальнейшем при проведении обысков по месту жительства задержанного, а также его сообщника, правоохранители изъяли еще более 100 боеприпасов к огнестрельному оружию и гранатомету.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчинам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве на Подоле у мужчины изъяли автомат Калашникова и 750 патронов.

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