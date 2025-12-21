ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1219
Время на прочтение
1 мин

Стрельба в центре Киева на Бессарабке: появились подробности инцидента

В Киеве произошла драка между двумя компаниями, раздавались выстрелы.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Бессарабская площадь

Бессарабская площадь / © Вечерний Киев

В Киеве в ночь на 21 декабря произошла стычка между двумя компаниями вблизи Бессарабской площади, конфликт перерос в драку со стрельбой.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

«Вчера около полуночи между двумя компаниями возник спор, который перерос в схватку на улице возле Бессарабской площади. Полицейские установили двух активных участников конфликта, с ними сейчас работают следователи. Устанавливаются другие участники инцидента, все обстоятельства и факт стрельбы», — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Следователи продолжают работу для установления всех участников конфликта и выяснения обстоятельств инцидента.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на улице Архитектора Вербицкого раздались выстрелы.

Дата публикации
Количество просмотров
1219
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie