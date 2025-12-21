Стрельба в центре Киева на Бессарабке: появились подробности инцидента

Бессарабская площадь / © Вечерний Киев

Реклама

В Киеве в ночь на 21 декабря произошла стычка между двумя компаниями вблизи Бессарабской площади, конфликт перерос в драку со стрельбой.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

«Вчера около полуночи между двумя компаниями возник спор, который перерос в схватку на улице возле Бессарабской площади. Полицейские установили двух активных участников конфликта, с ними сейчас работают следователи. Устанавливаются другие участники инцидента, все обстоятельства и факт стрельбы», — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Реклама

По данным правоохранителей, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Следователи продолжают работу для установления всех участников конфликта и выяснения обстоятельств инцидента.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на улице Архитектора Вербицкого раздались выстрелы.