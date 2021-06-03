В Киеве в парке Шевченко в течение двух месяцев бесплатно будут показывать кино под открытым небом

Этот проект ставит целью продвижение украинского кино среди украинского зрителя и показывает украинские картины последних лет.

В Киеве 25 июня откроется уникальный для Киева кинотеатр в сердце столицы. "Киновернисаж под открытым небом" — устроят возле памятника Тарасу Шевченко, где будут показывать украинское кино.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

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За год проект стал важной частью культурной жизни Киева, на который зрители ожидают с нетерпением. К тому же в этом году готовят специальную программу ко Дню Независимости.

"Этот проект ставит целью продвижение украинского кино среди украинского зрителя и показывает украинские картины последних лет. Часто картины представляют звезды и ключевые персоны украинской современной истории", — рассказывают организаторы.

Так, в 2020 году гостями стали Олег Сенцов, Ахтем Сеитаблаев, Дзидзьо и другие.

Мероприятие состоится уже во второй раз при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Площадка будет работать ежедневно с 25 июня до 25 августа.

Вход на все показы бесплатный.

Напомним, в Киеве на выходных изменили организацию вакцинации записанных в очередь в "Операции".

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