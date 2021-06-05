"Не там припарковался": по улицам Киева провезли самолет (видео)

Самолет везли по Воздухофлотскому проспекту, ведущему к аэропорту "Киев".

Самолет в сопровождении спецтехники проехал по улицам Киева в ночь на субботу, 5 июня. Об этом сообщает паьлик dtp.kiev.ua в Telegram.

Самолет провезли Воздухофлотским проспектом, который ведет к аэропорту "Киев".

"В Киеве на Воздухофлотском проспекте везут самолет", — говорится в подписи к видео.

В комментариях под видео пользователи шутят, что самолет наверное не там припарковался, и теперь его эвакуируют.

Напомним, в центре Киева сегодня, 5 мая, перекрывали движение транспорта из-за "Всеукраинский велодень".

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