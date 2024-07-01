Ракетний удар по Київщині: влада уточнила наслідки

У неділю, 30 червня, окупанти вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них - дитина.

Про це повідомляє Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

Зазначається, що постраждалі наразі перебувають в одній із районних лікарень області.

Люди отримали всю необхідну медичну допомогу. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

Однак внаслідок падіння уламків на території одного з районів області, пошкоджені три приватні будинки. Зокрема, вибиті вікна, двері, посічені стіни.

Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автомобілі та мотоцикл.

На місці продовжують працювати оперативні служби.

Нагадаємо, 30 червня, у Києві, в Оболонському районі, уламки російської ракети впали на житловий будинок. З багатоповерхівки евакуювали 10 мешканців.

Очільник КМВА Сергій Попко зауважив, що ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.

"Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників. Агресор випробовує нові тактики – він шукає влучний час, методи і засоби аби вразити Київ", – пояснив Попко.

Пошкоджені будинки та лікарні! Наслідки ракетної атаки по Київщині

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