Удар по Києві: чому ця атака є незвичною і скільки постраждалих (фото)

Увечері, 30 червня, у Києві, в Оболонському районі, уламки російської ракети впали на житловий будинок.

Мер Києва Віталій Кличко розповів деталі про постраждалих.

За його словами, наразі до медиків звернулися пʼятеро потерпілих. Всі – жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці.

З багатоповерхівки евакуювали 10 мешканців.

"Всі екстрені служби працюють у будинку та біля нього", – запевнив Кличко.

За інформацією ДСНС, станом на 20:30 ліквідовано пожежу балконів на 7 та 8 поверхах. На місці події працюють 45 рятувальників та 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Чим атака на Київ 30 червня відрізняється від попередніх

Начальник КМВА Сергій Попко зауважив, що сьогоднішній ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.

"Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників. Агресор випробовує нові тактики – він шукає влучний час, методи і засоби аби вразити Київ", – пояснив Попко.

Голова КМВА наголосив, що столиця України завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників. Він зазначив, що такі атаки окупантів мають бути нагадуванням для мешканців столиці – жодну повітряну тривогу ігнорувати не можна.

"Ракети збиваються, але на молекули не розпадаються і уламки несуть загрозу для життя людей. Тому, чуєте сирену – прямуєте до укриття. Відповідально! Бережіть себе і близьких. Своїм свідомим ставлення допомагайте наближати нашу перемогу", – підсумував Попко.

Фото: Управління ДСНС Києва

Рятувальники під час ліквідації наслідків влучання у житловий будинок

Нагадаємо, що після ракетного удару РФ по Києву до медиків звернулися пʼятеро потерпілих.

Такожу неділю, 30 червня, внаслідок чергового удару окупантів по Харкову руйнівними КАБами приліт стався на території автопарку і терміналу "Нової пошти". Є загиблий та поранені.

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