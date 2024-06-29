У Києві чоловік намагався зґвалтувати хлопчика у парку: як покарали збоченця

Чоловіка, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика у Парку партизанської слави в Києві, засуджено до 10 років в’язниці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Прокурор у суді довів, що у вересні 2023 року обвинувачений в стані алкогольного сп’яніння зайшов до громадської вбиральні парку Партизанської слави в Києві, де побачив 12-річного потерпілого. Він затягнув дитину до однієї із кабінок вбиральні та намагався зґвалтувати. Але в цей час в приміщення зайшов інший відвідувач, який почувши крики дитини, врятував хлопчика, а чоловіка затримав та передав працівникам Муніципальної варти. Під час судового розгляду обвинувачений заперечував свою вину", – йдеться у повідомленні.

Дарницький районний суд Києва підтримав позицію прокурора, який просив для чоловіка максимальний термін покарання, передбачений за цей злочин – 10 років позбавлення волі.

Окрім того, відомості про нього будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Київській області сталося моторошне вбивство – батько ножем зарізав рідну доньку. Його син дивом врятувався. Чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі.

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