У Києві після ракетного удару знову тривога – сирени звучали ще у низці областей

Тривогу оголошували через запуск балістики з Криму.
Після сьогоднішнього ракетного удару по Києву, коли уламки російської ракети впали на житловий будинок в Оболонському районі, у столиці та низці областей знову лунала повітряна тривога.
Тривогу оголошували через запуск балістики з Криму.
За інформацією місцевих жителів, у Кропивницькому було чути звуки вибухів. За інформацією моніторингових Телеграм-каналів, ймовірно, ворог ударив ракетою Іскандер-М.
Нагадаємо, що після ракетного удару РФ по Києву до медиків звернулися пʼятеро потерпілих.
Такожу неділю, 30 червня, внаслідок чергового удару окупантів по Харкову руйнівними КАБами приліт стався на території автопарку і терміналу "Нової пошти". Є загиблий та поранені.
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