У Києві після ракетного удару знову тривога – сирени звучали ще у низці областей

Тривогу оголошували через запуск балістики з Криму.

Після сьогоднішнього ракетного удару по Києву, коли уламки російської ракети впали на житловий будинок в Оболонському районі, у столиці та низці областей знову лунала повітряна тривога.

Тривогу оголошували через запуск балістики з Криму.

Карта повітряних тривог станом на 21:15

За інформацією місцевих жителів, у Кропивницькому було чути звуки вибухів. За інформацією моніторингових Телеграм-каналів, ймовірно, ворог ударив ракетою Іскандер-М.

Нагадаємо, що після ракетного удару РФ по Києву до медиків звернулися пʼятеро потерпілих.

Такожу неділю, 30 червня, внаслідок чергового удару окупантів по Харкову руйнівними КАБами приліт стався на території автопарку і терміналу "Нової пошти". Є загиблий та поранені.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.