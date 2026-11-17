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Чорна п’ятниця 2026 в Алло вже діє: які пропозиції доступні Новини компаній
Сезонний розпродаж Чорна п’ятниця 2026 стартував 17 листопада під гаслом «Чорнопʼятничне знижкування». Подія напередодні зимових свят дає змогу планово оновити домашню та персональну техніку зі знижками до 57% від світових брендів. Розберемо головні пропозиції розпродажу та способи отримати максимум користі.
Масштаб Чорної п’ятниці в Алло: головні пропозиції розпродажу
До великих розпродажів покупці готуються заздалегідь і шукають зрозумілі умови. Команда Алло повідомляє, що вже більше половини продажів припадає на онлайн-канал, а цьогорічна кампанія охоплює платформу allo.ua, мобільний застосунок і фізичні магазини в містах України.
Каталог охоплює різні бюджети зі знижками до 57% від провідних виробників залежно від пропозиції:
смартфони, смартгодинники та навушники — для зв’язку, поїздок і контролю здоров’я;
мультипечі, кавомашини та блендери — для швидкого приготування домашніх страв і напоїв;
зарядні станції та повербанки — для резервного живлення оселі й гаджетів під час відключень світла.
Повний перелік акційних пропозицій та актуальні ціни зібрані в реальному часі на сайті allo.ua і в мобільному застосунку, де також легко перевірити наявність потрібної техніки у своєму місті.
На які пропозиції звернути увагу під час розпродажу
Листопадовий розпродаж поєднує планову заміну техніки та вибір подарунків до свят. У магазинах та на маркетплейсі інноваційних товарів Алло представлений великий асортимент пристроїв, тож порівняти характеристики й підібрати рішення під свій сценарій зручно в одному місці.
Серед персональної електроніки приглядають пристрої для щоденних справ. Смартфон обирають за яскравим AMOLED-екраном, оптичною стабілізацією камери та швидкою зарядкою, смартгодинник допомагає стежити за активністю, а бездротові навушники зручні для дзвінків у дорозі.
Для кухні підбирають прилади, що прискорюють приготування страв. Занурювальний блендер подрібнює інгредієнти для крем-супів, соусів і смузі, а контактний електрогриль рівномірно просмажує стейки та овочі на рифлених пластинах з обох боків.
Напередодні зими шукають резервне живлення для дому й поїздок. У Чорну п’ятницю 2024 року попит на зарядні станції в Алло зріс у 5 разів проти середини листопада, а на повербанки — у 3 рази. Під час вибору дивляться на ємність батареї, вихідну потужність і швидкість заряджання.
Працювати поза офісом зручно з компактним ноутбуком із тривалою автономністю, який легко взяти у відрядження чи коворкінг. А телевізор із великою діагоналлю та 4K-матрицею стає центром домашнього кінозалу.
Як скористатися пропозиціями розпродажу та отримати максимум
Щоб шопінг приніс максимум користі, фахівці радять дотримуватися трьох кроків:
перевірка даних — перед купівлею звірити характеристики, наявність потрібного кольору та підсумкову ціну;
фінансові сервіси — скористатися оплатою частинами й бонусами «Алло Гроші», перевіривши умови в картці товару;
зручне отримання — замовити доставку додому, на пошту чи в магазини Алло та точки Алло Express, уточнивши деталі під час оформлення.
Час вигідного шопінгу в Алло
Розпродаж діє з 17 листопада, дозволяючи вигідно оновити техніку зі знижками до 57%. Ознайомитися з пропозиціями та вибрати потрібні товари зручно на сайті allo.ua або в застосунку, де одночасно працюють корпоративна програма лояльності «Алло Гроші» та коаліційна Fishka. Відкрий Алло — закрий питання з вигідним оновленням техніки.