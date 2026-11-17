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Сезонний розпродаж Чорна п’ятниця 2026 стартував 17 листопада під гаслом «Чорнопʼятничне знижкування». Подія напередодні зимових свят дає змогу планово оновити домашню та персональну техніку зі знижками до 57% від світових брендів. Розберемо головні пропозиції розпродажу та способи отримати максимум користі.

Масштаб Чорної п’ятниці в Алло: головні пропозиції розпродажу

До великих розпродажів покупці готуються заздалегідь і шукають зрозумілі умови. Команда Алло повідомляє, що вже більше половини продажів припадає на онлайн-канал, а цьогорічна кампанія охоплює платформу allo.ua, мобільний застосунок і фізичні магазини в містах України.

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Каталог охоплює різні бюджети зі знижками до 57% від провідних виробників залежно від пропозиції:

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смартфони, смартгодинники та навушники — для зв’язку, поїздок і контролю здоров’я;

мультипечі, кавомашини та блендери — для швидкого приготування домашніх страв і напоїв;

зарядні станції та повербанки — для резервного живлення оселі й гаджетів під час відключень світла.

Повний перелік акційних пропозицій та актуальні ціни зібрані в реальному часі на сайті allo.ua і в мобільному застосунку, де також легко перевірити наявність потрібної техніки у своєму місті.

На які пропозиції звернути увагу під час розпродажу

Листопадовий розпродаж поєднує планову заміну техніки та вибір подарунків до свят. У магазинах та на маркетплейсі інноваційних товарів Алло представлений великий асортимент пристроїв, тож порівняти характеристики й підібрати рішення під свій сценарій зручно в одному місці.

Серед персональної електроніки приглядають пристрої для щоденних справ. Смартфон обирають за яскравим AMOLED-екраном, оптичною стабілізацією камери та швидкою зарядкою, смартгодинник допомагає стежити за активністю, а бездротові навушники зручні для дзвінків у дорозі.

Для кухні підбирають прилади, що прискорюють приготування страв. Занурювальний блендер подрібнює інгредієнти для крем-супів, соусів і смузі, а контактний електрогриль рівномірно просмажує стейки та овочі на рифлених пластинах з обох боків.

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Напередодні зими шукають резервне живлення для дому й поїздок. У Чорну п’ятницю 2024 року попит на зарядні станції в Алло зріс у 5 разів проти середини листопада, а на повербанки — у 3 рази. Під час вибору дивляться на ємність батареї, вихідну потужність і швидкість заряджання.

Працювати поза офісом зручно з компактним ноутбуком із тривалою автономністю, який легко взяти у відрядження чи коворкінг. А телевізор із великою діагоналлю та 4K-матрицею стає центром домашнього кінозалу.

Як скористатися пропозиціями розпродажу та отримати максимум

Щоб шопінг приніс максимум користі, фахівці радять дотримуватися трьох кроків:

перевірка даних — перед купівлею звірити характеристики, наявність потрібного кольору та підсумкову ціну;

фінансові сервіси — скористатися оплатою частинами й бонусами «Алло Гроші», перевіривши умови в картці товару;

зручне отримання — замовити доставку додому, на пошту чи в магазини Алло та точки Алло Express, уточнивши деталі під час оформлення.

Час вигідного шопінгу в Алло

Розпродаж діє з 17 листопада, дозволяючи вигідно оновити техніку зі знижками до 57%. Ознайомитися з пропозиціями та вибрати потрібні товари зручно на сайті allo.ua або в застосунку, де одночасно працюють корпоративна програма лояльності «Алло Гроші» та коаліційна Fishka. Відкрий Алло — закрий питання з вигідним оновленням техніки.

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