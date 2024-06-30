РФ завдала ракетного удару по Києву: перші деталі

В Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок.
Увечері, 30 червня, у Києві і північних регіонах України була оголошена повітряна тривога.
Станом на 19:32 за інформацією моніторингових каналів, у Києві лунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Київській області працюють сили ППО.
"Виклик екстрених служб в Оболонський район столиці. В Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок. Загоряння на 8 та 9 поверхах. Всі екстрені служби на місці", - уточнив згодом Кличко.
За словами мера, звернень від потерпілих з будинку на Оболоні, куди влучили уламки, наразі немає. Медики чергують на місці.
Начальник КМВА Сергій Попко додав, що унаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. Є пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Сталося загорання балкону на одному з поверхів. Інформація щодо можливих руйнувань та потерпілих уточнюється.
За інформацією моніторингових каналів, по Києву, попередньо, ворог застосував ракету "Іскандер-К".
Тим часом у КМВА опублікували фото багатоповерхівки в Києві, яка пошкоджена осколками збитої ракети Росії.
Нагадаємо, що у неділю, 30 червня, внаслідок чергового удару окупантів по Харкову руйнівними КАБами приліт стався на території автопарку і терміналу "Нової пошти". Є загиблий та поранені.
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