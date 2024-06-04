Києвом та областю рухатиметься важка техніка та військові: що відомо

У Києві та області стартують військові навчання, тож мешканців регіону просять не лякатися та не знімати пересування військ.

У Києві та області у період від 5 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони міста Київ.

Про це повідомляє Командування Сухопутних військ.

У ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

Командування Сухопутних військ повідомляє, що метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

"У зв'язку з проведенням навчань будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни і заборону на фото, відеознімання пересування наших військ. Тренуємось та постійно покращуємо рівень боєздатності підрозділів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомили, що Збройні сили повернули втрачені позиції у Вовчанську – на північний схід від Харкова. Зокрема, йдеться про положення вздовж вулиці Духовної у центрі міста.

Читайте також: