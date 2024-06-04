У Києві запровадили екстрені відключення світла: що із графіками

У вівторок, 4 червня, у Києві застосували екстрені вимкнення світла, тому графіки не діють.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

"Київ вийшов за ліміти. "Укренерго" дав команду на екстрені відключення. Графіки поки що не працюють", - написав він.

За даними енергетичної компанії "Укренерго", у вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж 3 червня. Пичинами дефіциту є зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

Нагадаємо, раніше генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко попередив, що відключення світла будуть тривалішими.

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