“Хто перший”: масштабні спортивні змагання за підтримки КМДА та ТМ Вухастик відбулися до Дня захисту дітей у Києві

У спортивному містечку на учасників чекало багато дитячих активностей від ТМ Вухастик, де юні атлети могли перевести подих після забігу, розважитися та пограти в ігри.

“Хто перший. Літо-2024” - спортивно-розважальні змагання від компанії Run Ukraine, які об’єднали юних супергероїв від 7 до 14 років, їх батьків та зіркових капітанів. Безкоштовні змагання для тінейджерів з елементами гімнастики, паркуру та OCR відбулися у Києві у День захисту дітей за підтримки ТМ Вухастик.

Упродовж двох днів, 1 та 2 червня, близько трьохсот юних атлетів з усієї України, які попередньо пройшли онлайн-відбір, демонстрували неймовірні фізичні здібності та якості, змагаючись в індивідуальних та командних змаганнях. В онлайн-відборі взяло участь більше тисячі учасників, але лише найспритніші потрапили до фінального етапу в ТРЦ “River Mall”, де на них чекала смуга перешкод та зона відпочинку і розваг від ТМ Вухастик.

«Компанія Run Ukraine вже вдруге проводить дитячі змагання такого формату. Ми вже активно працюємо над організацією осіннього варіанту “Хто перший”. Інтерес, рівень та кількість учасників продовжує зростати, а отже ми рухаємося у правильному напрямку. Наша мета — продемонструвати дітям, що спорт може бути цікавим та захоплюючим, а ще загартовує характер. Сила духу 7-8 річних атлетів, які долають смугу перешкод, вчаться опановувати страх, емоції та не здаються — це захоплює», - говорить директорка з маркетингу та комунікацій компанії Run Ukraine Вікторія Веремієнко.

Окрім смуги перешкод, ще однією особливістю “Хто перший” є зіркові капітани, які своїм прикладом мотивують юних спортсменів до нових звершень. Цього разу до проєкту доєдналися заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова, директорка Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан, спортивний журналіст Ігор Циганик та бронзова призерка Олімпійських ігор Наталія Ляпіна, які допомагали, підтримували та надихали атлетів під час забігу. А чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая ще й випробував усі перешкоди, подолавши дистанцію з однією з учасниць.

"Для ТМ “Вухастик” - це важлива можливість вкласти енергію та ресурси у молодше покоління, яке є майбутнім нашої країни. Ми пишаємося тим, що «Вухастик» став улюбленим дитячим брендом, і для нас вкрай важливо підтримувати дітей та робити все можливе для їхнього добробуту. Спорт - це не лише здоровий спосіб життя, а й шлях до формування сильних, впевнених у собі особистостей. Ми раді, що могли долучитися до такого масштабного заходу, як “Хто перший. Літо-2024”, та сприяти розвитку фізичних та емоційних якостей молодих українців”, - підкреслила Світлана Попова, CMO AFINA Group (компанія-власник ТМ Вухастик).

У спортивному містечку на учасників чекало багато дитячих активностей від ТМ Вухастик, де юні атлети могли перевести подих після забігу, розважитися та пограти в ігри. Діти змагались в індивідуальних змаганнях у чотирьох вікових категоріях. Наймолодшими були хлопці та дівчата 7-8 років, де перемогу здобули Олександр Михайленко та Єлизавета Печерська. Серед атлетів 9-10 років найкращими стали Артем Шибаєв та Дарина Гоч, а Павло Шевченко, для якого це вже друга перемога, та Маргарита Петренко, - серед хлопців та дівчат 11-12 років відповідно. У найстаршій віковій групі 13-14 років першими стали Захар Гур’єв та Єва Нерих.

“Хто перший. Літо 2024” - це не лише про емоційні, місцями складні, але все ж дуже видовищні змагання, а ще й про підтримку, дружбу та командний дух. Тому, вже в червні буде відкрита реєстрація на осінній етап “Хто перший”.

Довідково:

ТМ Вухастик - українська серія засобів для догляду та прання, спеціально розроблена для догляду за малюками з перших днів життя. Виробляється на одному з провідних в Україні заводів з виробництва миючих засобів “Вінницяпобутхім” на замовлення Afina Group.

AFINA Group - провідний оператор ринку України у напрямках дистрибуції, логістики та створенні торгових марок в категоріях товарів побутової хімії, гігієни та догляду.

Найвідоміші бренди AFINA Group: ТМ Вухастик, ТМ iFresh, TM Pride, ТМ Polar Shine, TM Family Home. Компанія обслуговує ключові національні та локальні торговельні мережі завдяки власній розгалуженій мережі філій та розподільчих логістичних центрів. Територія покриття - вся Україна, центральний офіс розташовано в Дніпрі.

Run Ukraine - організатор наймасштабніших бігових заходів України. З 2010 року компанія провела понад 60 міжнародних змагань для любителів бігу та спортивних ентузіастів. Місія Run Ukraine — організовувати спортивно-масові події найвищого рівня, надихати і мотивувати людей займатися бігом.