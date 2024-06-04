По Киеву и области будет двигаться тяжелая техника и военные: что известно

В Киеве и области стартуют военные учения, поэтому жителей региона просят не пугаться и не снимать передвижение войск.

В Киеве и области в период с 5 по 13 июня в пределах города Киева и области будут проведены командно-штабные учения с воинскими частями (подразделениями) группировки сил и средств обороны Киева.

Об этом сообщает Командование Сухопутных войск.

В ходе учений пройдут практические действия по привлечению личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

Командование Сухопутных войск сообщает, что целью учений является отработка боевых и специальных задач оборонной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп.

"В связи с проведением учений будут осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Просим сохранять спокойствие и напоминаем о мерах информационной гигиены и запрете на фото, видеосъемку передвижения наших войск. Тренируемся и постоянно улучшаем уровень боеспособности подразделений", – говорится в сообщении.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете сообщили, что Вооруженные силы вернули утраченные позиции в Волчанске – к северо-востоку от Харькова. В частности, речь идет о положении вдоль улицы Духовной в центре города.

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