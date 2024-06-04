У Києві сталася масштабна пожежа на складі (фото наслідків)

За даними рятувальників, попередньо, жертв та постраждалих немає.
Пізно ввечері 3 червня у Деснянському районі столиці сталася масштабна пожежа на складі. Рятувальники ліквідували пожежу через 3 годин.
Про це інформує ДСНС України.
"Пожежа сталася 3 червня близько 10-ї вечора на вул.Закревського у Деснянському районі столиці. Горіло складське приміщення. 4 червня о 01:10 – пожежу ліквідували на площі 2000 кв.м. На місці працювало 24 одиниці техніки та 96 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, попередньо, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Києві горіла багатоповерхівка. Із охопленого вогнем будинку врятовано трьох дітей та вісьмох дорослих.
Читайте також: