У Києві сталася масштабна пожежа на складі (фото наслідків)

За даними рятувальників, попередньо, жертв та постраждалих немає.

Пізно ввечері 3 червня у Деснянському районі столиці сталася масштабна пожежа на складі. Рятувальники ліквідували пожежу через 3 годин.

Про це інформує ДСНС України.

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"Пожежа сталася 3 червня близько 10-ї вечора на вул.Закревського у Деснянському районі столиці. Горіло складське приміщення. 4 червня о 01:10 – пожежу ліквідували на площі 2000 кв.м. На місці працювало 24 одиниці техніки та 96 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, попередньо, жертв та постраждалих немає.

Масштабна пожежа у Києві на складі / Фото: ДСНС України

Масштабна пожежа у Києві на складі / Фото: ДСНС України

Масштабна пожежа у Києві на складі / Фото: ДСНС України

Нагадаємо, у Києві горіла багатоповерхівка. Із охопленого вогнем будинку врятовано трьох дітей та вісьмох дорослих.

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