Під Києвом прорвало дамбу: у селі затопило будинки (фото)

У Фастівському районі за час негоди затопило будівлі та 8 дворів.

У селі Лишня Київської області внаслідок буревію та великої кількості опадів прорвало дамбу. Були розмиті під'їзні шляхи, а сильний вітер ламав дерева.

Як повідомляє Бишівська сільська територіальна громада, подія сталася 26 червня.

Трактором очистили русла для сходу води. Зламані дерева вже прибрали. Рух транспорту відновлений, але роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, що ускладнюються великою кількістю води, яка досі сходить та не дає можливості обстежити ділянки пориву та визначити обсяг подальших робіт.

Як пояснили у ДСНС Київської області, сім озер були побудовані каскадом – одне вище від іншого за течією. Щоб відвести звідти воду - встановили дві труби, і в звичайних умовах вода тече по цих трубах. Але через те, що там реконструюють міст, труби не змогли прийняти таку кількість води.

Фото: Бишівська сільська територіальна громада

Фото: Бишівська сільська територіальна громада

Фото: Бишівська сільська територіальна громада

Фото: Бишівська сільська територіальна громада

Нагадаємо, ДСНС попереджає про погіршення погоди. Чого та у яких регіонах очікувати українцям 27 червня.

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