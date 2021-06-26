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"Малюнок із хрестом посередині": село під Києвом побило величезним градом (фото, відео)

"Малюнок із хрестом посередині": село під Києвом побило величезним градом (фото, відео)

Град щільно усипав все навкруги.

Село Білогородку Бучанського району Київської області засипало величезним градом.

Відео метеорологічного явища очевидці публікують у соцмережах.

"За свої 55+ мені ще не доводилося бачити таку стихію. Спочатку з неба впала Градина! Ми її навіть встигли розглянути. Наче заморожена в спеціальній формі. Ідеальний, симетричний, квітковий малюнок із хрестом посередині. А потім їх посипалося стільки!!!", - написала Тетяна Камінська.

Очевидиця також опублікувала фото та відео побаченого.

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Як видно, град щільно усипав все навкруги.

 

Опубликовано Tetiana Kamenska Суббота, 26 июня 2021 г.

Користувачі під постом дописують, що град таких розмірів може бути вкрай небезпечним:

  • Ось і сніг влітку, природа дивує.
  • Він же може і вбити…
  • Стихія непередбачувана. Нехай таке не повториться!
© Фото із соцмереж
Фото із соцмереж

Нагадаємо, село Бобрицю, що розташоване у Києво-Святошинському районі Київської області, вдень 26 червня також засипало величезним градом.