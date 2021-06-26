"Малюнок із хрестом посередині": село під Києвом побило величезним градом (фото, відео)

Град щільно усипав все навкруги.

Село Білогородку Бучанського району Київської області засипало величезним градом.

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Відео метеорологічного явища очевидці публікують у соцмережах.

"За свої 55+ мені ще не доводилося бачити таку стихію. Спочатку з неба впала Градина! Ми її навіть встигли розглянути. Наче заморожена в спеціальній формі. Ідеальний, симетричний, квітковий малюнок із хрестом посередині. А потім їх посипалося стільки!!!", - написала Тетяна Камінська.

Очевидиця також опублікувала фото та відео побаченого.

Як видно, град щільно усипав все навкруги.

Опубликовано Tetiana Kamenska Суббота, 26 июня 2021 г.

Користувачі під постом дописують, що град таких розмірів може бути вкрай небезпечним:

Ось і сніг влітку, природа дивує.

Він же може і вбити…

Стихія непередбачувана. Нехай таке не повториться!

Фото із соцмереж

Нагадаємо, село Бобрицю, що розташоване у Києво-Святошинському районі Київської області, вдень 26 червня також засипало величезним градом.

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