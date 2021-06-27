Коронавірус у Києві сьогодні: статистика на 27 червня

Коронавірус у Києві сьогодні: статистика на 27 червня

Загалом у столиці підтверджено 213 370 випадків COVID-19.

Станом на ранок 27 червня у Києві зафіксовано 135 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 70 випадків більше, ніж 26 червня.

Про це повідомляє Корона Київ.

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Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 27 червня – 213 370.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 204 239 людей;

людей; померли 5 190 людей (3 випадки за добу).

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 27 червня зафіксовано 450 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 17 людей, ще 1 097 осіб одужали. За добу здійснено 25 828 тестувань. За добу 26 червня щеплено 43 660 людей.

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