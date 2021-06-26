На Київ суне небезпечна погода: які опади прогнозують і скільки вони протримаються

На Київ суне небезпечна погода: які опади прогнозують і скільки вони протримаються

Негода протримається у столиці та Київській області щонайменше до завтра.

Погода в Києві та Київській області в найближчу годину кардинально зміниться. У столиці до кінця доби 26 червня та 27 червня литиме дощ, очікуються грози, град та шквальний вітер.

Про це попереджають у ДСНС.

За даними рятувальників, вітер в українській столиці сягатиме поривів до 15-20 м/с. Негоду прогнозують і в Київській області. Там 27 червня грози; вдень в окремих районах град, шквали 19-24 м/с та сильні зливи.

Температура повітря у Києві прогріється аж до +34 градусів. Прохолодніше стане у столиці завтра. Синоптики у неділю обіцяють +28 градусів.

Раніше у КМДА киянам та гостям міста нагадали, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

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Під час зливи на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка "Київавтодору". Також під час негоди, у разі падіння дерев чи гілок, травмуванні людей, слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Раніше у МВС попередили, що у Західній Україні 26-27 червня литимуть сильні дощі, що може призвести до підтоплень. Місцевих мешканців попереджають, що через рясні опади у річках підніметься рівень води.

Як повідомлялося, у Львові 25 червня сталась сильна буря. Попри те, що негода тривала пів години, вона встигла наробити лиха.

Нагадаємо, в Ужгороді величезна гілка впала на голови відвідувачів одного із кафе, які сиділи на літньому майданчику.

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