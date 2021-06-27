Коронавирус в Киеве сегодня: статистика на 27 июня

Коронавирус в Киеве сегодня: статистика на 27 июня

Всего в столице подтверждено 213 370 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 27 июня в Киеве зафиксировано 135 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 70 случаев больше, чем 26 июня.

Об этом сообщает Корона Киев.

Также читайте В Британии от коронавируса вакцинировали половину взрослого населения в возрасте до 30 лет

Общее количество подтвержденных случаев в столице по состоянию на 27 июня — 213 370.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 204 239 человек;

человек; умерли 5 190 человек (3 случая за сутки).

Напомним, в Украине по состоянию на утро 27 июня зафиксировано 450 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 17 человек, еще 1097 человек выздоровели. За сутки совершено 25 828 тестирований. За сутки 26 июня привито 43660 человек.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку