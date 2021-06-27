Коронавирус в Киеве сегодня: статистика на 27 июня

Всего в столице подтверждено 213 370 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 27 июня в Киеве зафиксировано 135 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 70 случаев больше, чем 26 июня.
Об этом сообщает Корона Киев.
Общее количество подтвержденных случаев в столице по состоянию на 27 июня — 213 370.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 204 239 человек;
- умерли 5 190 человек (3 случая за сутки).
Напомним, в Украине по состоянию на утро 27 июня зафиксировано 450 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 17 человек, еще 1097 человек выздоровели. За сутки совершено 25 828 тестирований. За сутки 26 июня привито 43660 человек.