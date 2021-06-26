У Київській області прорвало дамбу: на місце виїхали рятувальники

У Київській області прорвало дамбу: на місце виїхали рятувальники

НП сталася у Фастівському районі.

У Київській області прорвало дамбу. Надзвичайна подія сталася у Фастівському районі.

Як повідомляє УНН, на місце аварії виїхали співробітники ДСНС

“Прорвало дамбу між ставками у Фастівському районі”, — повідомила очільниця пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

⚡️ На Київщині, біля селища Осикове прорвало дамбу Опубликовано УНН - Українські Національні Новини Суббота, 26 июня 2021 г.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва посеред дороги утворилася величезна яма через прорив труби.

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