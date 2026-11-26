Атака російських дронів / © ТСН.ua

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У четвер, 26 листопада, внаслідок російської атаки на Київщині зафіксували два влучання на території Броварського району. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та магазин.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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За даними ОВА, наслідки російської атаки виявили у двох населених пунктах Броварського району.

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В одному з них пошкоджено два житлові будинки, гараж і господарську споруду. В іншому уламки влучили в дах магазину, спричинивши пошкодження.

«Інформації про потерпілих немає», — зазначили в Київській ОВА.

На місцях влучань продовжують працювати екстрені служби, які встановлюють масштаби пошкоджень та ліквідовують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, у Києві вранці 26 листопада спалахнула сильна пожежа на лівому березі неподалік станції червоної гілки метро. Загоряння виникло в районі одного з торговельних центрів унаслідок нічної балістичної атаки на столицю.

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