Под Киевом прорвало дамбу: в селе затопило дома (фото)

В Фастовском районе за время непогоды затопило здания и 8 дворов.

В селе Лишня Киевской области в результате урагана и большого количества осадков прорвало дамбу. Были размыты подъездные пути, а сильный ветер ломал деревья.

Как сообщает Бышевская сельская территориальная община, событие произошло 26 июня.

Трактором очистили русла для схода воды. Сломанные деревья уже убрали. Движение транспорта возобновлено, но работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Они усложняются большим количеством воды, которая до сих пор сходит и не дает возможности обследовать участки порыва и определить объем дальнейших работ.

Как пояснили в ГСЧС Киевской области, семь озер были построены каскадом — одно выше другого по течению. Чтобы отвести оттуда воду — установили две трубы, и в обычных условиях вода течет по этим трубам. Но так как там реконструируют мост, трубы не смогли принять такое количество воды.

Фото: Бышевский сельская территориальная община

Фото: Бышевский сельская территориальная община

Фото: Бышевский сельская территориальная община

Фото: Бышевский сельская территориальная община

Напомним, ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды. Чего и в каких регионах ждать украинцам 27 июня.

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