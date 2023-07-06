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Під Києвом 6 липня лунатимуть сирени: що відомо

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Час на прочитання
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Під Києвом 6 липня лунатимуть сирени: що відомо

Мешканців Макаріва просять не забувати перевіряти на офіційних джерелах інформацію про наявність повітряної тривоги

У селищі Макарів тестуватимуть пристрої місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення.

Під Києвом 6 липня лунатимуть сирени. 

Про це повідомив макарівський голова Вадим Токар.

У селищі Макарів від 15:00 до 16:00 тестуватимуть пристрої місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення.

Місцевих жителів просять зберігати спокій та не забувати перевіряти на офіційних джерелах інформацію про наявність повітряної тривоги.

Нагадаємо, 5 липня у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва пролунали вибухи, який скоїв Ігор Гуменюк. Внаслідок одного з них чоловік загинув.

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Дата публікації
Перегляди
722
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