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Папі Римському передали "Бучанську монету": що вона символізує та фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Папі Римському передали "Бучанську монету": що вона символізує та фото

Папі передали монету з Бучі. Фото: Руслан Кравченко. 

Папі передали монету з Бучі.

Папі Римському Франциску передали "Бучанську монету", яка символізує злочини російських окупантів в Україні, зокрема масові вбивства українців у місті Буча під Києвом. 

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. 

"Бучанську монету" передали представнику понтифіка Маттео Дзуппі, коли той був у Бучі з офіційним візитом. На ній зображена церква Андрія Первозванного у Бучі, де під час російської окупації було поховано 119 українців, яких жорстоко закатували російські окупанти. 

Папа Франциск отримав монету з Бучі. Фото: Руслан Кравченко.  / ©
Папа Франциск отримав монету з Бучі. Фото: Руслан Кравченко. 

"Вдячний, що монета, яка символізує нескореність українців, уже потрапила до адресата. Російські воєнні злочинці вбивали і продовжують вбивати. Знищують усе, що пов’язано з Україною та українцями. Тероризують світ ядерною зброєю. Тому сьогодні мир та безпека як ніколи залежать від спільних дій усього світу", - написав Кравченко. 

Папа Римський отримав
Папа Римський отримав "Бучанську монету". Фото: Руслан Кравченко. 

Нагадаємо, Папа Римський Франциск доручив кардиналові Маттео Дзуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні. Від відвідав Київ та Москву заради мирного закінчення війни Росії проти України. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
444
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