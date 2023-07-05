Папі Римському передали "Бучанську монету": що вона символізує та фото

Папі Римському Франциску передали "Бучанську монету", яка символізує злочини російських окупантів в Україні, зокрема масові вбивства українців у місті Буча під Києвом.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Бучанську монету" передали представнику понтифіка Маттео Дзуппі, коли той був у Бучі з офіційним візитом. На ній зображена церква Андрія Первозванного у Бучі, де під час російської окупації було поховано 119 українців, яких жорстоко закатували російські окупанти.

Папа Франциск отримав монету з Бучі. Фото: Руслан Кравченко.

"Вдячний, що монета, яка символізує нескореність українців, уже потрапила до адресата. Російські воєнні злочинці вбивали і продовжують вбивати. Знищують усе, що пов’язано з Україною та українцями. Тероризують світ ядерною зброєю. Тому сьогодні мир та безпека як ніколи залежать від спільних дій усього світу", - написав Кравченко.

Папа Римський отримав "Бучанську монету". Фото: Руслан Кравченко.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск доручив кардиналові Маттео Дзуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні. Від відвідав Київ та Москву заради мирного закінчення війни Росії проти України.

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