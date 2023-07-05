Вибух у Шевченківському райсуді Києва: Клименко розповів подробиці про підривника

Очільник МВС України Ігор Клименко повідомив, що у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва підсудний підірвав невідомий вибуховий пристрій.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

"За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу", - повідомив Клименко.

У Київській міській військовій адміністрації додали, що вибух пролунав 5 липня о 17:20 у приміщенні туалету.

"За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до приміщення Шевченківського суду столиці привезли підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у приміщенні суду (попередньо вбиральня) невідомий вибуховий пристрій. Працюють всі екстрені служби", - повідомили в КМВА.

У Мережі також публікують відео з місця події у Шевченківському районному суді.

Нагадаємо, у Шевченківському районному суді Києва у середу, 5 липня, пролунав вибух. На місці події працюють правоохоронці.

За даними деяких ЗМІ, підривником є Ігор Гуменюк, який 2015 року кинув у бік правоохоронців гранати під приміщенням Верховної Ради. Тоді було відомо про 4 загиблих нацгвардійців та багатьох поранених.

На 31 серпня 2015 року голова Верховної Ради призначив позачергове засідання. На порядку денному одне питання – ухвалення проекту змін до Конституції, які передбачали децентралізацію та можливий особливий порядок самоврядування на окремих територіях. Це спровокувало протести біля приміщення Ради.

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