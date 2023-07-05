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Вибух у Шевченківському райсуді Києва: Клименко розповів подробиці про підривника

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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2033
Час на прочитання
2 хв
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Вибух у Шевченківському райсуді Києва: Клименко розповів подробиці про підривника

Шевченківський районний суд міста Києва. Фото: офіційна сторінка суду в Facebook

На місці події працюють правоохоронці.

Очільник МВС України Ігор Клименко повідомив, що у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва підсудний підірвав невідомий вибуховий пристрій. 

Про це він повідомив у телеграм-каналі. 

"За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу", - повідомив Клименко. 

У Київській міській військовій адміністрації додали, що вибух пролунав 5 липня о 17:20 у приміщенні туалету. 

"За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до приміщення Шевченківського суду столиці привезли підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у приміщенні суду (попередньо вбиральня) невідомий вибуховий пристрій. Працюють всі екстрені служби", - повідомили в КМВА. 

У Мережі також публікують відео з місця події у Шевченківському районному суді. 

Нагадаємо, у Шевченківському районному суді Києва у середу, 5 липня, пролунав вибух. На місці події працюють правоохоронці. 

За даними деяких ЗМІ, підривником є Ігор Гуменюк, який 2015 року кинув у бік правоохоронців гранати під приміщенням Верховної Ради. Тоді було відомо про 4 загиблих нацгвардійців та багатьох поранених. 

На 31 серпня 2015 року голова Верховної Ради призначив позачергове засідання. На порядку денному одне питання – ухвалення проекту змін до Конституції, які передбачали децентралізацію та можливий особливий порядок самоврядування на окремих територіях. Це спровокувало протести біля приміщення Ради. 

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Дата публікації
Перегляди
2033
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