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У Києві в приміщенні суду пролунав вибух: перші подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Час на прочитання
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У Києві в приміщенні суду пролунав вибух: перші подробиці

Шевченківський районний суд міста Києва. Фото: офіційна сторінка суду в Facebook

У МВС розповіли перші подробиці.

У Шевченківському районному суді Києва у середу, 5 липня, пролунав вибух. На місці події працюють правоохоронці. 

Про це офіційно повідомили в МВС України. 

Поліцейські підтвердили інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі.

"На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи. Інформація буде оновлюватися", - йдеться у повідомленні. 

Згодом голова МВС України Ігор Клименко повідомив, що вибух організував підсудний, який приїхав на засідання суду. За даними деяких ЗМІ, йдеться про Ігоря Гуменюка, який 2015 року кинув у бік правоохоронців гранати під приміщенням Верховної Ради. 

Нагадаємо, у Києві судитимуть експосадовців банку "Аркада" за розтрату 16 млн грн.

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Дата публікації
Перегляди
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