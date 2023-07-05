Вибухи у Шевченківському райсуді Києва: підозрюваний загинув, постраждали правоохоронці

У середу, 5 липня, підозрюваний, якому обирали запобіжний захід у Шевченківському районному суді Києва, влаштував вибух. Він загинув на місці події, підірвавши себе.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

За даними міністра внутрішніх справ, підозрюваний загинув, підірвавши себе у приміщенні суду.

"Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе. Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", - повідомив Ігор Клименко.

Вибух у Шевченківському районному суді Києва: що відомо

У приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва 5 липня о 17:20 пролунав вибух. На місце події оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та медики.

Повідомлялось, що підозрюваний, якому обирали запобіжний захід підірвав саморобний вибуховий пристрій.

Попередньо йдеться про Ігоря Гуменюка, який 2015 року кинув у бік правоохоронців гранати під приміщенням Верховної Ради. Тоді загинуло 4 нацгвардійців.

Протест під приміщенням Парламенту спровокувало те, що 31 серпня 2015 року голова Верховної Ради призначив позачергове засідання. На порядку денному було одне питання – ухвалення проекту змін до Конституції, які передбачали децентралізацію та можливий особливий порядок самоврядування на окремих територіях

Гуменюка судили уже майже 8 років і 5 липня 2023 року вкотре продовжили запобіжний захід - тримання під вартою.

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