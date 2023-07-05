Вибух в Шевченківському райсуді Києва: в Генпрокуратурі розпочали досудове розслідування

Є інформація про двох постраждалих. Зараз обставини з'ясовуються.

В Києві в будівлі Шевченківського райсуду продовжується операція по затриманню підозрюваного у вчиненні вибуху. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Як стало відомо ,5 липня близько 17:20 до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні Шевченківського районного суду.

“Попередньо встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій. Наразі він зачинився в середині конвойного приміщення. Вживаються заходи для його затримання”, - розповіли в генпрокуратурі.

Там також додали, що є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців.

“За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти, вчинене способом небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 393 КК України)”, - зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що у Києві викрили "переселенця", який брав участь у каральних рейдах проти українців у Мелітополі.