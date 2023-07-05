Папе Римскому передали "Бучанскую монету": что она символизирует и фото

Папе Римскому Франциску передали "Бучанскую монету", символизирующую преступления российских оккупантов в Украине, в том числе массовые убийства украинцев в городе Буча под Киевом.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Бучанскую монету" передали представителю понтифика Маттео Дзуппи, когда он был в Буче с официальным визитом. На ней изображена церковь Андрея Первозванного в Буче, где во время российской оккупации было похоронено 119 украинцев, жестоко замученных российскими оккупантами.

Папа Франциск получил монету из Бучи. Фото: Руслан Кравченко.

"Благодарен, что монета, которая символизирует непокорность украинцев, уже попала к адресату. Российские военные преступники убивали и продолжают убивать. Уничтожают все, что связано с Украиной и украинцами. Терроризируют мир ядерным оружием. Поэтому сегодня мир и безопасность как никогда зависят от совместных действий всего мира", - написал Кравченко.

Папа Римский получил "Бучанскую монету". Фото: Руслан Кравченко.

Напомним, Папа Римский Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи специальную миссию, связанную с войной в Украине. Он посетил Киев и Москву ради мирного окончания войны России против Украины.

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